Unfälle : 80-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall auf Rügen

Ein 80-Jähriger ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Ostseeinsel Rügen gestorben - fünf weitere Menschen sind schwer verletzt worden.

Grimmen | Am Donnerstagnachmittag war der 80-Jährige als Mitfahrer in einem Geländewagen auf der B 96 in Richtung Stralsund unterwegs, als der Wagen plötzlich von der Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit zwei entgegenkommenden Autos. Eine Frau und der 80-Jährige wurden per Hubschrauber ins Kran...

