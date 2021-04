Unfälle : 8-Jähriger Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein acht Jahre alter Junge auf einem Fahrrad ist in Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Demmin | Der Unfall sei passiert, als der Junge am Sonnabend beim Rechtsabbiegen einen weiten Bogen fuhr, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 37-Jährigen. Der Achtjährige stürzte und verletzte sich an einer Hand und am Kopf. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. ...

