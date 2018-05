Denkmäler : 8,4 Millionen Euro vom Land für Guts- und Herrenhäuser

Das Land hat den Erhalt von 125 Guts- und Herrenhäusern seit 2011 mit 8,4 Millionen Euro unterstützt. Das Geld stamme aus dem EU-Landwirtschaftsfonds Eler und habe Gesamtinvestitionen in Höhe von 15,4 Millionen Euro ermöglicht, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin.

von dpa

08. Mai 2018, 14:00 Uhr

Guts- und Herrenhäuser seien die Wahrzeichen der ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern und Botschafter für den Tourismus im Land. Gefördert wurden demnach 88 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg sowie 37 in Vorpommern, darunter in Tessin, Dummerstorf, Krakow am See, Dargun, Ribnitz-Damgarten, Wustrow und Altefähr.

Von den landesweit mehr als 1000 denkmalgeschützten Schlössern, Guts- und Herrenhäusern gilt rund ein Viertel als verfallsgefährdet oder in schlechtem Zustand befindlich. «Hier müssen die privaten Eigentümer Nutzungskonzepte entwickeln und mit den Behörden Hand in Hand gehen, um im Interesse der Dörfer und Gemeinden und im Interesse der Tourismusbranche dieses wertvolle baukulturelle Erbe erhalten», sagte Backhaus.

Bei einer Fachtagung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu Guts- und Herrenhäusern am vergangenen Freitag in Hohen Luckow hatten die privaten Besitzer dringend mehr staatliche Hilfe gefordert. In den kommenden Jahren sei Unterstützung vom Land Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von rund 20 Millionen Euro nötig, hieß es dort. Damit könne beispielsweise ein Wettbewerb veranstaltet werden, um etwa zehn Häusern ein finanzielles Korsett für den Erhalt zu geben.