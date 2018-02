Unfälle : 79 Verkehrstote im vergangenen Jahr

von dpa

27. Februar 2018, 11:00 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr um 10 auf 79 gesunken und damit auf einen der niedrigsten Werte der vergangenen Jahrzehnte. Pro eine Million Einwohner kamen 49 Menschen auf den Straßen des Landes ums Leben, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist Platz zwölf im Vergleich der Bundesländer. Am gefährlichsten waren demnach die Straßen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit jeweils 59 Verkehrstoten je eine Million Einwohner. In Niedersachsen und Thüringen lag der Wert bei 51, der Bundesdurchschnitt bei 38. Offen ist, ob der Trend zu weniger Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr anhält. Allein im milden Januar starben auf den Straßen des Landes 12 Menschen bei Verkehrsunfällen.