Kriminalität : 79-Jähriger soll Fahrrad gestohlen haben

Ein 79 Jahre alter Mann ist nach Polizeiangaben an der Mecklenburgischen Seenplatte beim Diebstahl eines Fahrrads erwischt worden. Der rüstige Rentner sei am Freitagabend gefasst worden, als er das Schloss eines Damenrades knackte, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hatten den Neustrelitzer beobachtet, wie er seinen Kombi im Dunklen neben Fahrradständern parkte. Er habe wohl das Rad in seinen Wagen legen wollen.

von dpa

05. Februar 2018, 15:00 Uhr

Tatwerkzeug und Schloss seien im Wagen gefunden worden. Das Rad, das eine Zugreisende abgestellt hatte, wurde beschlagnahmt. Der Senior sei nach der Anzeigenaufnahme wegen Verdachts des schweren Diebstahls wieder auf freien Fuß gesetzt worden. «So einen alten Fahrraddieb hatten wir, soweit ich weiß, noch nie», sagte die Sprecherin.