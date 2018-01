von dpa

erstellt am 06.Jan.2018 | 08:22 Uhr

Ein 79 Jahre alter Fußgänger ist in Bergen auf Rügen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er wollte am späten Freitagnachmittag gerade die Fahrbahn überqueren, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Der Senior erlitt schwerste Kopfverletzungen, denen er später in einer Klinik erlag. Am Steuer des Autos saß ein 34-Jähriger.