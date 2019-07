Unfälle : 78-Jähriger rast mit Auto gegen Hauswand

von dpa

09. Juli 2019, 19:28 Uhr

Ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer ist beim Verlassen seines Grundstücks in Wilhelmsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) rückwärts über eine Straße in das gegenüberliegende Grundstück gerast. Dort durchbrach er am Dienstag das Gartentor und kollidierte mit der Hauswand. Am Haus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall wurde der Senior, der nach ersten Erkenntnissen Gas und Bremse verwechselte, schwer verletzt. Anschließend wurde er ins Klinikum Ueckermünde gebracht.