Unfälle : 78-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall auf Usedom

Eine 78-jährige Frau ist am Sonntag auf der Insel Usedom bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 111 gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer eines Autos in Pudagla aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß auf der Gegenspur mit einem Wagen zusammen. Die darin sitztende 78 Jahre alte Beifahrerin wurde so schwer verletzt worden, dass sie noch vor Ort an den Folgen ihrer Verletzungen starb. Der 83 Jahre alte Fahrer des Autos sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen worden.

von dpa

01. September 2019, 18:10 Uhr

Der 61-jährige Fahrer sowie seine 61-jährige Beifahrerin in dem anderen Fahrzeug seien nur leicht verletzt worden, hieß es. Während der Unfallaufnahme sei die Bundesstraße 111 voll gesperrt worden.