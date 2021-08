Kriminalität : 75 Hauseinbrüche in MV: Tatverdächtige gefasst

Die Polizei hat eine seit Herbst andauernde Serie von Wohnhaus-Einbrüchen im Norden der Insel Usedom und des Landkreises Vorpommern-Greifswald aufgeklärt.

Anklam | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Anklam erklärte, wurden jetzt zwei 26 und 57 Jahre alte Tatverdächtige in Trassenheide und in der Region Wolgast festgenommen. Bei Durchsuchungen wurden Teile der Beute und Beweismittel sichergestellt. Die Serie umfasst etwa 75 Einbrüche, bei den ein Schaden von insgesamt etwa 130 000 Euro entstand. Bei einem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.