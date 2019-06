Gesundheit : 700 Experten bei Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

Unter dem Titel «#Gesundheit2019 – Gesundheit neu denken!» beginnt heute in Warnemünde die 15. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. Zwei Tage lang werden sich rund 700 Experten aus Medizin, Politik und Wirtschaft über Zukunftsfragen der Gesundheitswirtschaft austauschen. Wie der Tagungspräsident und Chef der Greifswalder Universitätsfrauenklinik, Marek Zygmunt, sagte, steht das gesamte Gesundheitssystems in einem fundamentalen Wandel. Es müssten beispielsweise Antworten auf den zunehmenden Fachkräftemangel, die Kostenentwicklung oder auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz gefunden werden. Es sei das Ziel der Konferenz, klare Empfehlungen für das Gesundheitssystem der Zukunft aussprechen zu können.

von dpa

12. Juni 2019, 02:45 Uhr

Mit der Digitalisierung seien in den vergangenen Jahren komplett neue Berufsbilder entstanden, dieser Prozess sei auch noch lange nicht am Ende, erklärte Zygmunt. Er erwähnte in diesem Zusammenhang die Telemedizin, mit der Menschen in dünn besiedelten Regionen medizinisch versorgt werden können.

Zu der Konferenz hat sich neben Landespolitikern wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) oder Landtagspräsidentin Birgit Hesse auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angesagt. Er werde über die aktuellen Herausforderungen der Branche sprechen, hieß es.