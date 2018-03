Unfälle : 70-Jähriger stürzt bei Pinkelpause in den Faulen See

von dpa

15. März 2018, 14:32 Uhr

Bei einer Pinkelpause ist ein 70-Jähriger aus Niedersachsen in den eiskalten Faulen See in Schwerin gestürzt. Der Polizei zufolge hatte der Mann aus dem Lüneburger Raum am Mittwochmorgen mit seinem Auto in der Nähe des Sees gehalten, um sich dort zu erleichtern. Am Ufer verlor er dann den Halt und fiel ins Wasser. Ein Jogger konnte den unterkühlten 70-Jährigen anschließend herausziehen. Eine weitere Passantin alarmierte den Rettungswagen. Wie sich herausstellte, war der Mann angetrunken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe 1,2 Promille Alkohol im Blut gehabt. Hintergrund war wohl ein Trauerfall. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.