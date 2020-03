Kriminalität : 70 000-Euro-Sportwagen gestohlen und wiedergefunden

Die verstärkte Grenzsicherung durch Polen hat eine Autobesitzerin wohl vor dem endgültigen Verlust ihres Sportwagens bewahrt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde das 70 000 Euro teure Auto kurz vor Mitternacht in Burg Stargard bei Neubrandenburg abgestellt. Am Sonntagmorgen war es verschwunden. Während der Anzeigenaufnahme kam den Angaben zufolge eine Information der deutsch-polnischen Koordinierungsstelle Swiecko, dass ein Sportwagen bei Mierzyn kurz vor Stettin (Szczecin) gefunden worden sei. Dabei handelte es sich um den unbeschädigten Wagen aus Burg Stargard. Der Fahrer sei verschwunden.

von dpa

15. März 2020, 10:52 Uhr

Polen hat die größeren Grenzübergänge wie an der B104 bei Linken unweit von Mierzyn wegen der Corona-Pandemie ab Mitternacht geschlossen und kontrolliert seither mit einem größeren Aufgebot die Einhaltung der strengen Einreisebestimmungen. Burg Stargard liegt etwa 90 Minuten Fahrtzeit von der Grenze entfernt.