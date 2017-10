Bau : 7,5 Millionen Euro Fördergeld für Familienzentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 12:28 Uhr

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) hat am Montag in Rostock einen Fördermittelbescheid über rund 7,5 Millionen Euro für den Bau eines Familien-Kompetenz-Zentrums im Stadtteil Lichtenhagen übergeben. Das Geld stammt aus EU-Töpfen, teilte das Ministerium in Schwerin mit. Insgesamt sollen bis zum März 2019 drei Gebäude neu errichtet werden, in denen künftig betreutes Mutter-Kind-Wohnen, betreutes Kinder- und Jugendwohnen und weitere soziale Einrichtungen unterkommen sollen. Begonnen wurde mit den Arbeiten schon im vergangenen Oktober, hieß es weiter. Durch die Verbesserung sozialer Infrastruktur sollen sich Orte zu «zeitgemäßen Wohn- und Arbeitsstandorten» mit guten Lebensbedingungen für Einwohner entwickeln, sagte Pegel.

Ministeriums-PM