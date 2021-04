Kriminalität : 67-Jähriger fährt in Schlangenlinien über die Autobahn 20

Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist offenbar angetrunken in Schlangenlinien über die Autobahn 20 bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefahren.

Groß Miltzow | Mehrere Zeugen meldeten am Donnerstag ein Auto mit auffälliger und gefährlicher Fahrweise, wie die Polizei mitteilte. Zudem sei es in einem Baustellenbereich beinahe zu mehreren Unfällen durch den Autofahrer gekommen. Auf dem Parkplatz „Brohmer Berge“ hinderte ein weiterer Zeuge den 67-Jährigen an der Weiterfahrt, indem er ihm den Autoschlüssel abn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.