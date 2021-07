Gesundheit : 63.000 Impfdosen stapeln sich in Kühlschränken der Kommunen

In den Kühlschränken der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern stapelt sich der Corona-Impfstoff.

Schwerin | Zuletzt lagerten dort rund 62.900 Impfdosen (Stand: 18. Juli), wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales meldete am Mittwoch 9130 Impfungen, zwei Wochen zuvor (7. Juli) waren es noch fast 15.600 gewesen. Am Dienstag waren gut 6000 Impfungen gemeldet worden, am Dienstag vor zwei Wochen r...

