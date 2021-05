Kriminalität : 62-Jähriger bei Trinkgelage niedergestochen

Bei einem Trinkgelage in Stralsund soll ein 36-jähriger Mann einen 62 Jahre alten Bekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben.

Stralsund | Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Montag in einer Wohnung eines dritten Beteiligten. Der mutmaßliche Täter wurde im Hausflur angetroffen und mit Blutspritzern an der Kleidung festgenommen. Bei ihm wurden mehr als drei Promille Atemalkohol gemessen. Gegen den Mann, der zunächst in eine psychiatrische Einrich...

