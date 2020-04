Gesundheit : 617 Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern: Elf Tote

von dpa

13. April 2020, 17:14 Uhr

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern ist bis Montag (16.00 Uhr) um einen weiteren Fall auf insgesamt 617 gestiegen. Die Zahl der Toten liegt weiterhin bei elf, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium am Montag mitteilten. Landesweit müssen weiterhin 88 Personen in Kliniken behandelt werden. 15 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Auch diese Zahl ist seit Sonntag unverändert. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten 335 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.