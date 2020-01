Soziales : 600 Gäste bei Dreikönigstag: Festrede von Gesine Schwan

Die SPD-Politikerin Gesine Schwan hält an diesem Montag die Festrede beim Benefiztreffen des Neubrandenburger Dreikönigsvereins. Dazu werden rund 600 Gäste im Haus der Kultur und Bildung erwartet, wie der Verein in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Der Erlös des Abends - 2019 waren das 60 000 Euro - soll wieder sozialen Projekten zu Gute kommen, wie der ambulanten und stationären Betreuung Sterbenskranker. Zuvor wollen die Ehrengäste, zu denen der neue evangelische Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, gehört, am Nachmittag das Dreikönigshospiz und mehrere Einrichtungen der Diakonie in Neubrandenburg besuchen.

von dpa

02. Januar 2020, 18:05 Uhr

Mit der 76-jährigen Schwan habe man «eine der renommierten Gesellschaftswissenschaftlerinnen Deutschlands gewinnen können», erklärte Vereinsvorsitzender Rainer Prachtl. Schwan war lange Präsidentin der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Sie ist seit 2014 Vorsitzende der Grundwertekommission beim Parteivorstand der SPD. Das Benefiztreffen am 6. Januar gilt traditionell als erster gesellschaftlicher Höhepunkt eines Jahres in Mecklenburg-Vorpommern. Im Festvortrag geht es um Werte und Orientierung in der modernen Gesellschaftsdebatte. Redner war zuletzt Kardinal Reinhard Marx, davor unter anderem Michail Gorbatschow, Angela Merkel, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Wolfgang Thierse, Hans-Jochen Vogel oder Joachim Gauck.