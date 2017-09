Agrar : 60 Betriebe machen bei der Bio-Landpartie mit

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 01:10 Uhr

Besucher können sich ein Bild vom Anbau von Getreide, Kartoffeln, Obst und Gemüse machen und auch die ökologische Verarbeitung kennenlernen. Viele Produkte sind in den Hofläden zu kosten und zu kaufen. Zugleich bekommen die Besucher Tiere wie Ziegen, Schafe, Hühner, Rinder, Pferde und Schweine einmal aus der Nähe zu sehen.

Manche Betriebe veranstalten Hoffeste, bieten Führungen oder Fahrten mit dem Traktor sowie Melken, Füttern oder Reiten an. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will die Bio-Landpartie im Domgut Dehmen bei Güstrow eröffnen. In den Vorjahren kamen nach Einschätzung der Veranstalter stets um die 10 000 Besucher auf die Höfe.

Weitere Informationen