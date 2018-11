Kunst : 60 000 Euro für Künstlerstipendien 2019

Das Land gewährt Künstlern in Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr Stipendien in Höhe von 60 000 Euro. Dabei handelt es sich um Aufenthalts-, Arbeits- und Reisestipendien in den Bereichen Bildende Kunst/Fotografie, Darstellende Kunst/Tanzperformance, Musik/Komposition, Literatur und spartenübergreifende Vorhaben. Bewerben können sich Interessenten bis zum 15. Januar, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte.

von dpa

22. November 2018, 15:48 Uhr

Mit den Stipendien sollen den Künstlern Freiräume gewährt werden, hieß es. «Während der Aufenthalte in den Ateliers können sie sich voll und ganz ihren Werken widmen und ihre kreative Energie ausleben», sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD). «In dieser Zeit werden sie durch das Land finanziell unterstützt, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.» Gerade für freischaffende Künstler sei das besonders wichtig, weil sie von ihrer Kunst leben.