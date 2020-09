Internet : 6 Breitband-Projekte in MV abgeschlossen: 100 in Arbeit

Der vom Bund geförderte Breitbandausbau auf dem Land hat in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Landesregierung bislang in sechs Regionen für bessere Internetanschlüsse gesorgt. Wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, sind in diesen Gebieten die Arbeiten abgeschlossen. Damit liege bei rund 13 200 Haushalten in den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg das schnelle Glasfasernetz an der Haustür an.

von dpa

15. September 2020, 14:47 Uhr