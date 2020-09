Gesellschaft : 57,6 Prozent der unter Dreijährigen in MV außer Haus betreut

In Mecklenburg-Vorpommern lassen besonders viele Eltern ihre Kinder unter drei Jahren in Kitas oder von Tageseltern betreuen. Am Stichtag 1. März besuchten 57,6 Prozent aller Kleinkinder im Nordosten eine Einrichtung, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies ist Platz drei im Vergleich der Bundesländer nach Sachsen-Anhalt (58,3 Prozent) und Brandenburg (57,7 Prozent). Im bundesweiten Durchschnitt wird nur etwa jedes dritte Kleinkind (35 Prozent) auf diese Weise betreut.

von dpa

30. September 2020, 11:42 Uhr