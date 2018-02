Forschung : 50 Millionen Euro Förderung für Forschung und Entwicklung

von dpa

01. Februar 2018, 15:46 Uhr

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation um 50 Millionen Euro aufstocken. Bislang stelle sein Ministerium 168 Millionen Euro für die EU-Förderperiode von 2014 bis 2020 zur Verfügung. «Die Möglichkeiten der Forschungs- und Entwicklungsförderung werden von den Unternehmen und Forschungseinrichtungen sehr gut angenommen. Ein sehr großer Teil der geplanten 168 Millionen Euro ist daher schon gebunden», sagte Glawe am Donnerstag in Teterow. Wenn die 50 Millionen Euro nicht reichten, werde weiter erhöht, kündigte er an. Allein 2017 seien für 86 Technologieprojekte 50,4 Millionen Euro bewilligt worden.