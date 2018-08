Agrar : 50 Millionen Euro Dürrehilfe für Landwirte bewilligt

Für die von Dürreschäden betroffenen Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern stehen 50 Millionen Euro bereit. Der Finanzausschuss des Landtages in Schwerin bewilligte am Donnerstag einstimmig 25 Millionen Euro Landesmittel für das Bund-Länder-Dürrehilfeprogramm. Zuvor hatte der Bund ebenfalls 25 Millionen Euro zugesagt. «Damit ist der Weg frei, die Bund-Länder-Hilfe für Landwirtschaftsbetriebe umzusetzen, die von erheblichen Einnahmeausfällen betroffen sind», sagte Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald.

von dpa

30. August 2018, 17:05 Uhr

Nach bisherigen Schätzungen können 10 bis 20 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Land Einnahmeverluste von mehr als 30 Prozent nachweisen - gemessen am Durchschnitt von drei der fünf zurückliegenden Jahre. Die Schäden jedes Betriebes können aus dem Programm zu maximal 50 Prozent ausgeglichen werden. Vertreter von Bund und Ländern wollen sich am Freitag in Berlin auf die endgültigen Kriterien zur Gewährung des Schadensausgleiches einigen.

Das Land könne aufgrund seines soliden Haushalts- und Finanzpolitik die Dürrenothilfen finanzieren, ohne dafür Kredite aufzunehmen oder einen Nachtragshaushalt beschließen zu müssen, sagte der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Egbert Liskow. «Daher können die Mittel zeitnah bereitgestellt werden.»

Die von Bund und Land angekündigten Mittel stellen laut Ministerium den maximal zur Verfügung stehenden Finanzrahmen für die Schadenshilfen dar. Das Ministerium schätzt die Einbußen der Landwirte in Folge der Missernte auf bis zu 531 Millionen Euro. Allein bei Getreide und Raps wird mit Einbußen von 280 Millionen Euro gerechnet, bei Futter mit 120 Millionen. Der Rest entfällt auf die anderen Ackerfrüchte sowie auf Schäden etwa bei Neupflanzungen in der Forstwirtschaft.