Verkehr : 50-Jähriger fährt unter Alkohol in den Straßengraben

16. September 2018, 11:06 Uhr

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat auf der Autobahnausfahrt der A20 an der Anschlussstelle Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Straßengraben gestürzt. Der Mann habe zum Unfallzeitpunkt am frühen Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss gestanden und leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.