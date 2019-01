Brände : 50 000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand bei Neubrandenburg

von dpa

25. Januar 2019, 17:30 Uhr

Bei einem Dachstuhlbrand in Burg Stargard bei Neubrandenburg ist Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Freitag in einer Ferienwohnung im Obergeschoss eines Hauses aus und breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren fünf Feuerwehren im Einsatz. Sie konnten das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar.