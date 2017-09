Polizei : 48 Polizei-Kommissare schaffen Studium

von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 16:30 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist dringend auf gut ausgebildeten Polizei-Nachwuchs angewiesen. Nicht nur müssen ältere Beamte ersetzt werden. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren 150 neue Stellen entstehen - und besetzt werden. Deshalb hat das Innenministerium die Ausbildung an der Fachhochschule in Güstrow verstärkt. Am 1. August 2017 begannen 160 Polizeimeisteranwärter ihrer Berufsausbildung und am 4. Oktober nehmen 117 Kommissar-Anwärter ihr dreijähriges Bachelor-Studium auf. Damit starten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr so viele junge Menschen wie noch in den Beruf eines Polizisten, wie das Ministerium mitteilte.

Pressemitteilung