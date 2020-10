Gesundheit : 48 neue Corona-Infektionen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitagnachmittag 48 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1295, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. 15 Fälle wurden aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gemeldet, jeweils zehn aus der Hansestadt Rostock und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. In den übrigen Landkreisen und der Landeshauptstadt Schwerin kamen zwischen einem und fünf Fällen hinzu.

von dpa

05. Oktober 2020, 16:35 Uhr