Wahlen : 464 Bewerber für 71 Sitze im Schweriner Landtag

Von 18 bis 84 Jahre reicht die Altersspanne der Bewerber für den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns.

Schwerin | Die jüngste Kandidatin geht für die Humanisten ins Rennen, die älteste für das Bündnis C. Wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Mittwoch in Schwerin mitteilte, treten zur Wahl am 26. September 464 Kandidaten und Kandidatinnen an. 24 Parteien hatten demnach Landeslisten eingereicht, auf denen insgesamt 341 Personen verzeichnet sind. Der Listenpl...

