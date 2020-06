Musik : 4600 Aufrufe bei Eröffnungswochenende der Festspiele

Das coronabedingt außergewöhnliche Eröffnungswochenende der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hat mindestens 4600 Menschen vor die Rechner gelockt. Nur wenige Dutzend Zuhörer durften zu den Live-Veranstaltungen am Freitagabend in Ulrichshusen und am Samstagabend in der Neubrandenburger Konzertkirche kommen, doch zu Hause klickten sich rund 4600 Nutzer in die Übertragungen des «Netzspielsommers», wie die Festspiele am Montag mitteilten. «Das ist für das allererstes Mal eines solchen Video-Events sensationell», sagte Festspiele-Sprecherin Christian Kahlstorff. Es sei auch davon auszugehen, dass häufig mehr als ein Zuschauer vor dem Bildschirm gesessen habe.

von dpa

15. Juni 2020, 14:13 Uhr

Die Festspiele und der NDR übertrugen das Eröffnungskonzert am Samstagabend auf ihren Internetseiten live. Am Sonntag sendeten sie ein insgesamt neunstündiges Programm mit Konzertmitschnitten, Künstlerporträts und einem einstündigen Kinderprogramm als Ersatz für das traditionelle Kinder- und Familienfest, das die Festspiele eigentlich am Sonntag in Schloss und Park Hasenwinkel (Nordwestmecklenburg) feiern wollten. Es fiel wie die meisten Live-Veranstaltungen der Corona-Krise zum Opfer.

Im zugelassenen kleinen Rahmen bieten die Festspiele als Alternative 30 Konzerte in der Reihe «30-mal anders» an. Das nächste soll den Angaben zufolge am 16. Juli im Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater in Rostock mit Cello-Star Daniel Müller-Schott und Annika Treutler am Klavier über die Bühne gehen. Das Verbot von Großveranstaltungen gilt in Mecklenburg-Vorpommern vorerst bis Ende August. Der Festspielsommer dauert bis zum 12. September. Die Festspiele hoffen nach Worten eines Sprechers, dass sie die letzten beiden Wochen wie geplant durchführen können.