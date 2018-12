Unfälle : 46-Jähriger stirbt nach Sturz von Quad

von dpa

31. Dezember 2018, 10:54 Uhr

Ein 46-Jähriger ist bei einem Sturz von einem Quad schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben. Der Mann war in unwegsamem Gelände in Wardow (Landkreis Rostock) von dem Fahrzeug gestürzt, wie es dazu kam, blieb zunächst unklar, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten nach dem Unfall am Sonntagnachmittag in eine Klinik, wo er kurz darauf starb.