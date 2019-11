Notfälle : 45-Jähriger in Rostock lebensgefährlich verletzt gefunden

Ein lebensgefährlich verletzter Mann in Rostock gibt der Polizei Rätsel auf. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, wurde der 45-Jährige in der Nacht zu Samstag in der Nähe eines Studentenklubs in der Südstadt schwer verletzt und hilflos gefunden. Der Mann aus einem Dorf bei Rostock sei notoperiert worden und befinde sich nun nicht mehr in Lebensgefahr, konnte aber noch nicht befragt werden.

von dpa

25. November 2019, 19:00 Uhr

Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass der 45-Jährige bei einer Auseinandersetzung verletzt wurde, hieß es. Sie sucht nun Zeugen. Dabei werde unter anderem der Mann gesucht, der Mitarbeitern des Klubs bei der Bergung des Opfers geholfen hatte. Welcher Art die Verletzungen waren, wollte die Polizei mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht sagen. Es handele sich aber nicht um Stichverletzungen.