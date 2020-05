Prozesse : 44-Jähriger gesteht Tötung einer Rentnerin in Güstrow

Mit einem Geständnis noch vor der Verlesung der Anklage hat am Donnerstag vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann wegen Totschlags an einer 79 Jahre alten Rentnerin in Güstrow begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus der Ukraine stammenden Mann vor, im September 2019 die Frau in ihrem Einfamilienhaus getötet zu haben, weil sie ihm kein Geld oder Lebensmittel geben wollte. Er kannte die Frau von früheren Gelegenheiten, bei denen sie ihm kleine Geschenke gemacht hatte. Nach Angaben des Angeklagten brachte er die Frau um, weil sie über ihn die Lüge verbreitet habe, er habe bei ihr gebettelt. Der Mann ist gehörlos. Seine Angaben werden deshalb zweifach übersetzt.

von dpa

14. Mai 2020, 13:26 Uhr

Laut Anklage suchte der 44-Jährige die Frau am Tattag auf. Als er abgewiesen wurde, warf er eine Gehwegplatte gegen die inzwischen wieder geschlossene Haustür. Als die Rentnerin versuchte, die offene Kellertür zu schließen, traf sie erneut auf den Angreifer. Dort habe er sie mit mindestens fünf Schlägen und Stichen mit einer Gartenschere getötet, berichtete der 44-Jährige. Vor der Tat habe er zehn Dosen Bier getrunken. Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft.