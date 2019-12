Agrar : 410 Millionen Euro von der EU für Landwirte in diesem Jahr

Mecklenburg-Vorpommerns Bauern bekommen in diesem Jahr von der Europäischen Union 410 Millionen Euro. Nachdem Ende Juni bereits 55 Millionen Euro ausgezahlt wurden, sollen am Freitag 355 Millionen Euro auf die Konten der Agrarbetriebe überwiesen werden. Damit gingen die nach der bewirtschafteten Fläche berechneten Direktzahlungen noch vor Weihnachten bei den Landwirten ein, teilte das Agrarministerium am Donnerstag in Schwerin mit. «Dies ist mir auf Grund der angespannten Wirtschaftssituation in vielen Betrieben infolge der schwierigen Witterungsbedingungen 2018 und 2019 sehr wichtig», erklärte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD).

von dpa

19. Dezember 2019, 17:10 Uhr

Zum 30. Juni waren den Angaben zufolge 55 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums überwiesen worden. Das Geld dient der Förderung von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen.