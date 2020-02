Prozesse : 41-Jähriger gesteht Vergewaltigung zweier Frauen in Rostock

von dpa

20. Februar 2020, 13:21 Uhr

Ein 41 Jahre alter Mann hat am Landgericht Rostock gestanden, 2019 zwei Frauen in Rostock vergewaltigt zu haben. In beiden Fällen seien es zufällige Begegnungen und er wegen seines Drogenkonsums «sexuell stark erregt» gewesen, sagte der arbeitslose Hafenarbeiter am Donnerstag vor Gericht. In einer kurzen von ihm verlesenen Erklärung entschuldigte er sich bei den 63 und 74 Jahre alten Opfern. Seine Taten seien ein «Akt der Unmenschlichkeit» gewesen, die er sich selbst nicht erklären könne. Der Angeklagte ist wegen Vergewaltigung vorbestraft. Im Falle einer neuerlichen Verurteilung droht ihm nach Verbüßung der Haft Sicherungsverwahrung. Der Prozess wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.