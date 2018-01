Kommunen : 400 Gäste zu Neujahrsempfang von Vorpommern-Rügen erwartet

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 01:01 Uhr

In den Vorjahren hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Veranstaltung zu Gesprächen in ihrem Wahlkreis genutzt. Ob sie angesichts der Sondierungsgespräche in Berlin dieses Jahr am Empfang teilnimmt, ist bislang offen.