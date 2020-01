Brände : 40 Meter lange Bootsbauhalle bei Plau in Brand geraten

von dpa

30. Januar 2020, 08:27 Uhr

In Plauerhagen bei Plau am See ist am Donnerstagmorgen eine Bootsbauhalle in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher sagte, sollen in der 10 mal 40 Meter großen Halle Farben und Lacke gelagert sein. Die Anwohner seien aufgefordert worden, ihre Häuser geschlossen zu halten. Feuerwehren versuchten, ein Übergreifen auf weitere Hallen und Boote zu verhindern. Eine Anwohnerin habe einen Schock erlitten. Schadenshöhe und Ursache seien noch unklar.