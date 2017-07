Feste : 40 000 zu Musikfestival Airbeat One erwartet

Das Airbeat One auf dem Flugplatz von Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gilt als das größte Festival für elektronische Musik im Norden. 40 000 Besucher werden zu der Dauer-Party von Donnerstag bis Sonntag erwartet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An diesem Mittwoch beginnt die Anreise und die Beamten warnen rund um die mecklenburgische Kleinstadt vor langen Staus.