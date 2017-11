Geschichte : 40 000 Euro Extra-Zuschuss für Vertriebene

Die Erinnerung an das Leid der Vertriebenen soll in Mecklenburg-Vorpommern wach gehalten werden. Dafür gibt das Land einen Extra-Zuschuss von 40 000 Euro aus dem Strategiefonds, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Torsten Renz, am Freitag mitteilte. Damit stünden in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 100 000 Euro zur Verfügung.