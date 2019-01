Brände : 39-Jähriger bei Hausbrand verletzt: Zwei Menschen vermisst

von dpa

19. Januar 2019, 10:23 Uhr

Bei einem Hausbrand in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein 39-Jähriger verletzt worden, eine Frau und ein Kleinkind wurden vermisst. Das Feuer sei am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Rettungsleitstelle mit. Zur Schwere der Verletzungen des Mannes machte sie keine Angaben. Er kam in eine Klinik. Die Polizei suche außerdem nach zwei weiteren Bewohnern, einer Frau und einem Kleinkind, die sich beim Ausbruch des Brandes womöglich ebenfalls im Haus befanden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Einsatzkräfte hätten jedoch Probleme, in das Gebäude zu gelangen, weil der Dachstuhl im Verlauf des Brandes eingestürzt und auch das Treppenhaus nicht betretbar gewesen sei, teilte der Polizeisprecher weiter mit.