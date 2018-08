Kriminalität : 38-Jähriger stiehlt in Supermarkt und verletzt Polizisten

von dpa

28. August 2018, 06:55 Uhr

Nach einem versuchten Ladendiebstahl hat ein 38-Jähriger in Rostock Widerstand geleistet und dabei einen Polizisten verletzt. Der mutmaßliche Dieb war der Polizei zufolge am Montagnachmittag von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt worden als er in einem Rostocker Supermarkt stehlen wollte. Während der Klärung des Vorfalls mit der Polizei wurde der Mann aggressiv und griff einen der Beamten an. Dieser erlitt Verletzungen im Gesicht und Prellungen. Die Situation habe nur mit körperlicher Gewalt und Handfesseln unter Kontrolle gebracht werden können, teilte die Polizei mit. Der 38-Jährige bekam eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.