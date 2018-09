Kriminalität : 37-Jähriger legt Feuer im Neubrandenburger Polizeirevier

von dpa

02. September 2018, 13:51 Uhr

Ein 37-Jähriger hat einen Brand im Polizeihauptrevier in Neubrandenburg verursacht. Der Polizei zufolge war der Mann in der Nacht zu Samstag in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor für eine Körperverletzung verantwortlich und durch Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auffällig geworden war. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann einen medizinischen Notfall vorgetäuscht haben. Während der anschließenden Untersuchung durch einen Notarzt schaffte er es, ein Feuerzeug in seinen Besitz zu bringen und daraufhin eine Decke in der Zelle anzuzünden. Der Brand konnte schnell mit Feuerlöschern gelöscht werden, so dass ein Feuerwehreinsatz nicht nötig war.