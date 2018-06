Bildung : 367 Förderschüler erhalten Berufsreife

In einem freiwilligen 10. Schuljahr haben 367 Jugendliche an Förderschulen in diesem Jahr die Berufsreife erlangt. Begonnen hatten 399 Schüler, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. 15 seien vorzeitig ausgeschieden oder in eine andere Schulart gewechselt, 17 verlassen die Schule mit einem Förderschulabschluss.

von dpa

29. Juni 2018, 13:44 Uhr

Schüler mit Lernschwierigkeiten haben bei entsprechender Prognose die Möglichkeit, in einem zusätzlichen Schuljahr mit zusätzlicher Unterstützung den Abschluss der Berufsreife zu erreichen. «Die Berufsreife ist die Eintrittskarte für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Momentan hätten von den erfolgreichen Absolventen bereits 153 einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Weitere 88 Schüler hätten einen Vertrag in Aussicht.

Laut Ministerium ermöglichen im Land 29 Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen das Erreichen der Berufsreife. Im Schuljahr 2018/2019 sollen insgesamt 36 Klassen gebildet werden. Finanziert wird dieses flächendeckende Angebot bis zum Jahr 2021 mit rund 18 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und vom Land Mecklenburg-Vorpommern.