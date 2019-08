Soziales : 350 Experten beim Kinder- und Jugendhilfekongress in Rostock

Mit rund 350 Experten beginnt am heutigen Mittwoch in Rostock der 4. Kinder- und Jugendhilfekongress MV. Zwei Tage lang geht es in Fachforen unter anderem um die Frage, wie vernachlässigte Kinder besser erreicht werden können und wie die präventive Kinder- und Jugendhilfe gestärkt werden kann. Auch das Thema der digital vernetzten Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen steht auf der Agenda.

von dpa

28. August 2019, 02:26 Uhr

«Kinder- und Jugendhilfe darf nicht nur als Feuerwehr für Notfälle gesehen werden, sie ist Teil der Gesellschaft und des Sozialstaats», sagte Susanne Braun, Leiterin des Zentrums für Praxis und Theorie der Jugendhilfe Schabernack bei Güstrow. In der Öffentlichkeit werde Jugendhilfe meist über das Thema Kinderschutz wahrgenommen, doch sie sei viel mehr: Sie leiste Bildung, Betreuung und Erziehung in Kitas und gestalte gleichberechtigt mit den Schulen die Programme zur Ganztagsbetreuung. Insgesamt arbeiteten landesweit rund 22 000 Fachkräfte in diesem Bereich, also deutlich mehr als Lehrkräfte an Schulen mit etwa 12 000 Personen.