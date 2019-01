Kriminalität : 350 000 Euro für Projekte gegen Gewalt in MV

von dpa

09. Januar 2019, 11:15 Uhr

Das Schweriner Innenministerium unterstützt die Vorbeugung gegen Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr mit 350 000 Euro. 76 Vorhaben sollen gefördert werden, wie das Ministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Die Projektträger erhielten in diesen Tagen die Zuwendungsbescheide vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung. 107 Anträge waren den Angaben zufolge gestellt worden. Rund 80 000 Euro gehen den Angaben zufolge an die Präventionsräte der sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte für deren permanente Vorbeugungsarbeit. Die anderen 68 Projekte reichen von Schulveranstaltungen über Recht und Unrecht im Internet bis zu einem Outdoor-Camp des Polizeisportvereins mit bereits straffällig gewordenen Jugendlichen.