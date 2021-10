Notfälle : 35-Jähriger stürzt von Balkon in dritter Etage

In Parchim ist am Montag ein 35-jähriger Mann vom Balkon eines Mehrfamilienhauses gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Parchim | Nach bisherigen Ermittlungen habe der Bewohner auf dem Balkon seiner Wohnung plötzlich das Gleichgewicht verloren und sei aus der dritten Etage in die Tiefe gefallen, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigslust. Der Geschädigte kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, sei aber ansprechbar gewesen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es bisher nicht. W...

