Unfälle : 32 Menschen starben bei Unfällen an Küsten und Seen

An den Küsten, Binnenseen und Flüssen in Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 32 Menschen tödlich verunglückt. Dabei starben bei Badeunfällen 25 Menschen, 14 mehr als im Jahr 2017, wie Robert Stahlberg von der Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Waldeck bei Rostock berichtete. Darüber hinaus seien Menschen etwa bei Sportbootunfällen gestorben oder ins Eis eingebrochen.

von dpa

02. Januar 2019, 11:57 Uhr

Als Ursachen für Badeunfälle seien immer wieder Leichtsinn sowie das Überschätzen der eigenen Fähigkeiten festzustellen, teilte die Wasserschutzpolizei weiter mit. Die Badenden würden die Kräfte der Wellen- und Strömungsverhältnisse oft verkennen. Auch das fast sechs Monate anhaltende Sommer- und Badewetter habe zur Erhöhung der Opferzahlen geführt. Drei Menschen seien nach erheblichem Alkoholkonsum ins Wasser gestürzt und ertrunken.