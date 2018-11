Kriminalität : 32-Jähriger bei Einbruch in Discounter festgenommen

von dpa

23. November 2018, 14:32 Uhr

Auf frischer Tat ist ein 32 Jahre alter Mann bei einem Einbruchsversuch in Stralsund ertappt worden. Der Polizei zufolge hatten Zeugen den Mann am Donnerstagabend dabei beobachtet, als er mit einer Eisenstange in einen Discounter einbrechen wollte. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen festnehmen, bevor er es in den Markt schaffte. Er war nach Polizeiangaben leicht alkoholisiert und gab zu, Lebensmittel und Tabak stehlen zu wollen. Er habe eine von zwei Türen des Supermarktes beschädigt, hieß es. Der Schaden betrug nach ersten Erkenntnissen etwa 1000 Euro. Weil es sich bei dem 32-Jährigen um einen Wiederholungstäter handele, sei er in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.