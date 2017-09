Wahlen : 31 Wahllokale öffnen in Mecklenburg-Vorpommern zur U18-Wahl

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Naupold 1 von 1

Bei der bundesweiten U18-Wahl können auch in Mecklenburg-Vorpommern Kinder und Jugendliche am Freitag in Wahllokalen ihr Stimmkreuz setzen. Insgesamt stehen den Jungwählern 31 Wahllokale zur Verfügung - deutlich mehr als in den benachbarten Bundesländern wie Hamburg, Schleswig-Holstein oder Bremen. «Wir hoffen auch in unserem Bundesland auf eine rege Wahlbeteiligung», sagte ein Sprecher des Landesjugendrings Mecklenburg-Vorpommern. Mitmachen darf jeder unter 18; die Nationalität spielt keine Rolle. Wie bei der späteren Erwachsenenwahl werden in den Lokalen am Wahltag ab 18.00 Uhr die Ergebnisse ausgezählt und dann veröffentlicht. Die U18-Wahl soll Kindern und Jugendlichen das demokratische Prinzip näher bringen und ein Interesse für Politik wecken. Im Vordergrund stand daher auch in MV die politische Bildungsarbeit, die parallel zur Veranstaltung vor allem in Schwerin, Rostock, Stralsund und Greifswald durch Podiumsdiskussionen und kreative Projekte vorangetrieben werden sollte. Bundesweit öffnen in diesem Jahr laut einer Sprecherin der Bundeskoordinierungsstelle insgesamt mehr als 1626 Wahllokale für die U18-Wähler. Die Aktion findet bereits zum fünften Mal im Vorfeld von Bundestagswahlen statt und wird in diesem Jahr erstmals vom Bundesjugendring koordiniert. Bei der Wahl 1996 gab es nur ein einziges Wahllokal, bei der Bundestagswahl 2013 gingen knapp 200 000 Kinder und Jugendliche in über 1500 Wahllokalen im ganzen Bundesgebiet wählen.

U18-Wahl - Standortkarte der Wahllokale

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 08:03 Uhr