Demonstrationen : 300 Teilnehmer bei AfD-Demonstration: Gegendemonstration

Rund 300 Anhänger der AfD haben sich nach Polizeiangaben am Montagabend zu einer Demonstration im Rostocker Stadtteil Evershagen versammelt. Die AfD wollte damit gegen eine vermeintliche Islamisierung in dem Stadtteil und die Nutzung eines vorhandenen Gebäudes als Gebetsraum demonstrieren. Allerdings ist diese Nutzung schon lange nicht mehr in Planung, wie ein Stadtsprecher sagte. Trotzdem sagte ein Redner auf der Demonstration: «Wir marschieren, bevor der erste Stein gesetzt wird.»

von dpa

12. März 2018, 19:44 Uhr

Gleichzeitig hat sich eine bislang unbekannte Zahl von Gegendemonstranten in Evershagen getroffen, die lautstark ihren Protest gegen die AfD äußerten. Das Motto dieser Demonstration lautete «Rostock für alle». Die Polizei war mit starken Kräften vorhanden, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern.